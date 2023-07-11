Жена Ассанжа рассказала о его критическом состоянии здоровья

Находящийся последние несколько лет в британской тюрьме основатель WikiLeaks журналист-разоблачитель Джулиан Ассанж испытывает серьезные сложности со здоровьем, которые могут быть для него фатальными.

Как рассказала его жена Стелла Морис заявила, здоровье Ассанджа ухудшается с каждым днем. Причиной тому неприемлемые условия содержания в тюрьме

«Его здоровье постоянно ухудшается, потому что это происходит, когда вы в тюрьме <...> У него был небольшой инсульт в октябре 2021 года», — отметила Морис в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что Ассандж регулярно принимает лекарства, но это ему не помогает. Женщина призналась, она крайне обеспокоена, что с супругом «что-нибудь может случиться».

Напомним, с 2012 года, опасаясь правосудия США по обвинению в нескольких преступлениях, Джулиан Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году журналист был лишен политического убежища. После чего отправлен британскими властями в тюрьму Белмарш в Лондоне, где ожидает судебного решения по экстрадиции за океан.