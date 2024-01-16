Жена автоблогера Шипило связала смерть супруга с тромбозом

На Шипило было подписано почти 700 тысяч человек, которые следили за его автообзорами и полезными видео на канале Siberian Beard. Тело блогера нашли дома 11 января без признаков жизни. После этого рассматривались разные версии его смерти. Жена мужчины, Дарья, рассказала, что могло погубить ее супруга.

Среди версии собеседницы журналистов — тромбоз, который обострился и вызвал фатальные последствия.

«Предположительно, сердце, тромб. Про прощание будет известно завтра», — сказала она.

Какие проблемы со здоровьем были у блогера на самом деле пока неизвестно. Не исключено, что подробности о трагедии еще появятся позже.

Ранее сообщалось, что уехавшая из РФ Пугачева почтила память покойного народного артиста Соломина в Москве.