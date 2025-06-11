Жена комика Позова преподнесла неожиданный «подарок» на 40-летие

Супруга Дмитрия Позова публично заявила о расторжении их брака. Комик отмечает свое 40-летие 11 июня. Екатерина, его жена, поздравила его с юбилеем, попутно подтвердив слухи о разводе.

В своем обращении она выразила благодарность комику, отметив его влияние на свою жизнь, и пожелала ему счастья в будущем, а также найти «новую опору». Эта новость застала Дмитрия врасплох, и его реакция на заявление жены была довольно неоднозначной.

«Йоу, у меня день рождения, юбилей, будет классный день и вечеринка в конце. Реальность: курю на балконе второй час в болоте рефлексий и меланхолии. Лучшее поздравление, которое я заслужил», — прокомментировал комик.

В конце мая стало известно о его госпитализации в психиатрическую клинику из-за проблем с психологическим состоянием. Тогда же возникли предположения о разводе, но супруги воздерживались от комментариев.

Ранее стала известна причина развода Яны Кошкиной после 1,5 лет брака.