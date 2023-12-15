Жена Костомарова откровенно рассказала о муже-инвалиде и его планах после ампутации

Заслуженный мастер спорта России Оксана Домнина поддерживала мужа на протяжении всего несчастья. Долгие месяцы фигурист не приходил в себя, заставив страну замереть в ожидании самого страшного. Но, к удивлению многих, Роман Костомаров справился, пошел на поправку и теперь пытается жить с «новым» телом. У спортсмена теперь протезы после ампутации пальцев и стоп.

В анонсе подкаста Первого канала Домнина рассказала, что не скрывала от детей происходящего с их отцом. Она уверена, что утаить это от них было бы неправильно. Дочь и сын приняли информацию нелегко, но справились: спортсменка постаралась помочь им смириться с правдой во время откровенного разговора.

Как отметила Домнина, ее супруг будет продолжать участвовать в различных мероприятиях. Костомаров уже пытается вновь покорить лед, пробует себя в теннисе, а заодно снимается для документального фильма. Что из этого выйдет пока никто не знает, но жена звезды будет продолжать поддерживать его во всех начинаниях.

Как напоминает портал «Дни.ру», россияне гордятся Костомаровым. Они долго ждали, когда он поправится. Семья фигуриста уверена, что поддержка поклонников также помогает спортсмену двигаться вперед.