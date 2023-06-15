Жена миллиардера Лебедева выставила свою фигуру в бикини напоказ

Модель выложила в своих социальных сетях кадры с прогулки на яхте. Снимки Лены Перминовой сделаны в черном маленьком купальнике, из-за чего аудитория девушки может прекрасно разглядеть ее тело. Об этом сообщает «Газета.ру»

Перминова не только модель, но и еще жена Александра Лебедева, который является российским миллиардером. К тому же у нее целых четыре ребенка: одна дочь и три сына. Но, несмотря на это, Перминова хорошо сохранила фигуру и продолжает радовать фотографиями своих подписчиков.

На фото она и ее подруга в одинаковых купальниках позируют на морской яхте. Сейчас она отдыхает в Испании на Ибице и частенько выкладывает оттуда свои летние образы. Тридцатишестилетняя многодетная мама своими рельефными формами показала пример того, как можно оставаться красивой в любом возрасте.