Жена мобилизованного бойца создала волонтерское сообщество в Орехово-Зуевском округе

«Мы правда ждали повестку. Послужной список у мужа хороший — служил плюс пограничник. Пару дней да, попереживала, а потом включилась в процесс. Проводила мужа, потом начала собирать гуманитарную помощь, съездила в зону проведения СВО. Сейчас меня все называют солдаткой», — рассказала Ирина Комарова.

Девушка решила организовать волонтерское сообщество — плести маскировочные сети и костюмы в городе Куровское. С помещением ей помогли. Работа закипела. Сейчас в сообществе «Своих не бросаем», созданном Ириной, более десяти человек. При этом в мастерской трудятся каждый день.

Всю собранную гуманитарную помощь волонтеры планируют отправить в Луганскую область в ближайшие дни. Сейчас ищут машину и средства на поездку. Помочь сообществу или присоединиться к волонтерам может любой желающий.