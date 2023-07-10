Жена Петросяна рассказала о своих комплексах в социальных сетях

Как сообщает издание «Утро.ру» , молодая супруга российского юмориста не откажет себе лишний раз помодничать. Она регулярно появляется в свет в роскошных нарядах и никогда в «мини». Татьяна Брухунова решила раскрыть секрет, почему не носит короткую длину.

Российские светские львицы могут позавидовать стоимости одежды, которую носит жена Евгения Петросяна – такие цены вовсе не назовешь смешными. Но почему, несмотря на все нужные округлости фигуры, Брухунова никогда не показывается в мини-юбках? Таким вопросом задались подписчики под ее очередным снимком в соцсетях.

Брухунова записала видео, где призналась в своих комплексах. По ее словам, наиболее комфортной длиной для нее является «миди». Все дело в особенностях фигуры. И закрывающие их вещи позволяют ощущать себя защищенно.