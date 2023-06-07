Жена Прилучного показалась после родов без макияжа и фильтров

Зепюр Брутян, супруга Павла Прилучного, родила наследника по имени Микаэль. Молодая актриса посвящает себя материнству, но не забывает проводить время в соцсетях, пока муж трудиться на работе. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

После рождения ребенка у Брутян прибавилось внимания со стороны пользователей социальных сетей. Она активно общается с такими же мамами, дает полезные советы, а недавно ответила на вопрос о послеродовой депрессии.

На первый взгляд, супруге Прилучного не о чем переживать, если дело касается изменений в теле. Молодая мама выглядит так, будто и вовсе не рожала. Об этом свидетельствуют ее кадры из соцсетей без макияжа и применения фильтров. Видно, что Зепюр Брутян хорошо заботиться о себе.