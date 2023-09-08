Жена Прилучного рассказала о том, почему пропала из соцсетей

Пока звездная родительница наслаждается дорогими моментами материнства, публика только и жаждет с нетерпением ее возвращения в свет.

Как сообщает портал «Дни.ру», подписчики актера Павла Прилучного начали бить тревогу, когда его прекрасная вторая жена, Зепюр Брутян, исчезла с радаров после рождения сына.

Многие предположили, что актриса занята съемками, но сама Зепюр опровергла эти слухи, сообщив, что находится дома с малышом и готовит вкусный борщ. Она объяснила свое отсутствие на публике тем, что у ребенка начали резаться зубы, и она полностью посвятила себя материнству и заботе о сыне.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян вступили в брак уже более года назад и недавно отметили свою первую годовщину. Слухи о беременности звездной мамочки появились еще зимой, однако пара решила скрыть ее от публики. Важно отметить, что у Павла Прилучного также есть двое детей от его первого брака с Агатой Муцениеце.