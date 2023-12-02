Жена российского футболиста рассказала о быстром похудении после рождения дочки

Напомним, ранее мы уже писали о том, что футболист Федор Смолов подарил жене Porsche Cayenne после рождения дочери. Не секрет, что многие девушки набирают в весе во время беременности, как бы ни хотелось сохранить фигуру.

С похожими трудностями столкнулась и Карина Истомина. Она является блогером, диджеем, а также женой футболиста Федора Смолова. На своей странице в социальных сетях новоиспеченная мама рассказала подписчикам о том, что сбросила целых 15 килограмм через две недели после родов.

Стоит отметить, что часть лишнего веса составляли отеки. Но килограммы ушли вместе с водой, и теперь Истомина снова ощущает себя собой. Девушка даже смогла впервые за долгое время надеть туфли на свидание, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».