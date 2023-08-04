Жена советского композитора Раймонда Паулса скончалась

Как сообщает портал «Дни.ру» , эта пара начала встречаться более шестидесяти лет тому назад. Однако счастье оборвалось, когда стали известны печальные новости прямиком из Латвии.

Лану Паулу по-настоящему зовут Светлана Епифанова. Она умерла в пятницу, 4 августа. Ее муж, Раймонд Паулс, тяжело горюет и не горит желанием делиться дополнительной информацией и чувствами со СМИ. О кончине же общественности рассказали родственники овдовевшего музыканта.

В прошлом году Пауле сделали операцию, потому что та испытывала проблемы с ногой. Но никаких улучшений после медицинского вмешательства не последовало. Пианист же все чаще обращал внимание на то, что супруга с каждым днем начинает себя чувствовать хуже и хуже.