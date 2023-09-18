Жена Цекало опубликовала в сети снимок с пышными формами

Публика предположила, что изменения во внешности произошли не без помощи хирурга. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

Известно, что стандарты красоты меняются довольно часто. Настолько, что многие иногда не успевают им соответствовать. Однако, так точно не скажешь о звездах, которые добровольно ложатся под нож из-за новых веяний моды. В прочем, возможно это и не относится к Дарине Эрвин, молодой жене Александра Цекало.

Недавно модель опубликовала на своей странице в социальных сетях свежий снимок. На нем красотка позирует в облегающей юбке, которая подчеркивает все достоинства. Подписчикам остается только гадать, натуральное богатство у девушки или нет. В любом случае, похвастаться определенно есть чем.