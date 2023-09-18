Жена Цекало опубликовала в сети снимок с пышными формами
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Публика предположила, что изменения во внешности произошли не без помощи хирурга. Об этом пишет издание «Утро.ру».
Известно, что стандарты красоты меняются довольно часто. Настолько, что многие иногда не успевают им соответствовать. Однако, так точно не скажешь о звездах, которые добровольно ложатся под нож из-за новых веяний моды. В прочем, возможно это и не относится к Дарине Эрвин, молодой жене Александра Цекало.
Недавно модель опубликовала на своей странице в социальных сетях свежий снимок. На нем красотка позирует в облегающей юбке, которая подчеркивает все достоинства. Подписчикам остается только гадать, натуральное богатство у девушки или нет. В любом случае, похвастаться определенно есть чем.