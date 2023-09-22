Жена Цекало похвасталась фотографией пышного бюста в тесном платье

Наверняка есть множество мужчин, которые с завистью смотрят на 32-летнюю Дарину Эрвин. Нет, вовсе не по тому, что они хотели бы себе такую пятую точку или же грудь. Воздыхатели модели мечтают о такой жене, какую имеет 62-летний шоумен.

Но, пока ее сердце занято Александром Цекало, девушка не отказывает себе в откровенных снимках, хоть как-то радуя свою публику. Конечно, находятся и те, кто осуждает Дарину Эрвин за излишнюю раскрепощенность. Но на что тогда дана профессия модели, если не хвастаться тем, чем наградила природа?

Именно поэтому в сети девушка опубликовала свежий снимок в роскошном платье с не менее прекрасным бюстом. Глубокий вырез оголил ложбинку, но Эрвин этого явно не стесняется.