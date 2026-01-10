Жена украинского комбата заняла пост пиар-офицера в его бригаде

Жена командира 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ майора Владимира Фокина, Юлия Фокина, была принята на службу в то же подразделение, которым руководит ее супруг. Ее перевод был организован при содействии самого майора. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых ведомствах сообщает РИА Новости .

В бригаде Юлии Фокиной была определена должность, связанная с информационной работой и связями с общественностью. По словам источника, местом исполнения ее служебных обязанностей стало черноморское побережье в Одесской области. В российских структурах иронично отметили, что такая «боевая работа» в курортной зоне может вызывать зависть.

Как сообщается, сам Владимир Фокин не скрывает этот факт и открыто делится новостями о службе жены в своих аккаунтах в социальных сетях.

