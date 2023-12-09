Жена украинского президента попросила Запад не бросать ее страну

По утверждению женщины, она видит, как постепенно угасает в западных государствах стремление помогать украинскому правительству.

«Нам очень нужна помощь. Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть», - указала она в интервью на телеканале BBC.

По утверждению Зеленской, опасность представляет не только полный отказ Запада от помощи. Даже замедление ее темпов уже смертельно опасно для украинцев.