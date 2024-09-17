Жена Усика подтвердила задержание украинского боксера в аэропорту Кракова, пожелав всем спокойной ночи

Жена украинского боксёра Александра Усика прокомментировала в своём аккаунте в соцсетях задержание супруга в аэропорту польского города Краков, куда тот прилетел вечером во вторник, 17 сентября.

Ранее стало известно, что боксера из Украины Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова. Об этом сообщили ряд украинских и польских СМИ, не уточнив причин ареста спортсмена.

«Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит. Ничего криминального… Всем спокойной ночи», — написала женщина.

Напомним, поздним вечером 17 сентября в сети появились кадры задержания Усика, на которых полицейские в краковском аэропорту ведут под руки боксера, надев на него наручники.

Обстоятельства произошедшего в Кракове в настоящее время выясняются.

Стоит отметить, что Александр Усик является ярым сторонником украинских нацистов и поборником раскольнической ПЦУ. Ранее боксер сделал ряд провокационных антирусских и антиправославных высказываний.