Лихорадка Западного Нила на юге России: вирусолог рассказал о смертельной опасности

Лихорадка Западного Нила — это уже не тропическая диковинка, о которой мы читали в учебниках, а вполне себе реальная головная боль для юга России. Вирусолог из центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Pravda.Ru буквально расставил все по полочкам: болезнь здесь, рядом, и относиться к ней нужно серьезно. Почему? Хотя массового заражения людей друг от друга ждать не стоит, терапии как таковой против этого вируса не существует, а осложнения бывают чудовищными. В общем, тихая, но опасная история.

По его словам, вирус попал к нам недавно — первые случаи шикнули в 1999 году в Волгоградской области и Краснодарском крае. С тех пор он освоился. Механизм простой и мерзкий: комар, напившись крови зараженной птицы (а именно птицы — главный резервуар), становится вирусоносителем на всю свою короткую жизнь. Причем чем жарче на улице, тем быстрее вирус размножается внутри насекомого и тем агрессивнее он передается дальше. Затянувшееся лето — прямой риск. И главная защита здесь, увы, не прививка (ее нет), а банальные репелленты и физическое уничтожение кровососов.

А что будет, если комар все же укусил? Тут, как говорит Альтштейн, игра в рулетку. Большинство людей либо вообще ничего не почувствуют (бессимптомная форма), либо переболеют легкой простудой. Но примерно у пяти процентов заразившихся вирус идет в атаку на нервную систему, вызывая менингит или энцефалит. И вот тут цифры пугают: среди этой группы летальность доходит до 25-30 процентов. То есть каждый третий-четвертый с тяжелой формой может не выжить. И лекарства от этого нет — врачи могут только поддерживать организм и бороться с симптомами в реанимации. Хорошая новость: человек для этого вируса тупик. От пациента к пациенту болезнь не передается, никаких эпидемий в привычном смысле не будет. Плохая новость: если запустить ситуацию или вовремя не обратиться за помощью, последствия могут быть хроническими и крайне тяжелыми.

По его мнению, лихорадка Западного Нила — это не чума, которая выкосит полгорода, но это стойкий региональный риск. Специфических лекарств нет. Вакцины нет. Есть только профилактика (репелленты, москитные сетки) и бдительность: если после укуса комара на юге у вас подскочила температура или сломалась голова не как при обычной простуде — это повод срочно показаться врачу. Своевременная госпитализация и симптоматическая помощь в стационаре — это пока единственный реальный шанс избежать тяжелых последствий.

Ранее сообщалось, что в России разработали вакцину от лихорадки Западного Нила, но у нее есть побочные эффекты.