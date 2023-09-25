Жена Зеленского похвасталась, что ее муж не струсит переизбираться на второй срок

Елена Зеленская призналась в беседе с иностранными журналистами, что в 2019 году была не совсем в восторге от идеи своего мужа Владимира Зеленского баллотироваться в президенты Украины.

Спустя пять лет первая леди Украины изменила свое мнение. По словам Зеленской, баллотироваться в президенты Украины во второй раз ее супругу будет не так страшно, ибо он уже имеет определенный политический и жизненный опыт.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 2024 год. Пока нет полной ясности, будут ил они проведены в условиях продолжающейся СВО и объявленного в стране военного положения.

«Когда он баллотировался в первый раз, я не полностью поддерживала это. Но если он будет снова, если пойдет на второй срок, если решит, что это необходимо… Что ж, у нас есть некоторый опыт, мы были там. Это будет не так страшно, как в первый раз», — передает слова Зеленской издание The Hill.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров сообщил, что Запад срочно ищет замену Зеленскому.