Жених скончался в день свадьбы от пули родственницы своей жены

Мужчина скончался от полученных ранений после случайного выстрела, не дожив до конца своей свадьбы, как сообщает The Guardian.

В Турции трагически погиб 23-летний мужчина во время собственной свадьбы. Молодой человек скончался от случайного выстрела, который произвела родственница невесты. Инцидент произошел, когда новобрачные возвращались домой после церемонии бракосочетания.

По информации источника, женщина начала праздничную стрельбу — традицию, распространенную в северных регионах Турции, — и случайно попала в жениха. Правоохранительные органы задержали подозреваемую. При обыске в ее саду были обнаружены два нелегальных пистолета без соответствующей лицензии.

Ранее в Таиланде юноша спасся от пули благодаря буддийскому оберегу.