Женя из «Папиных дочек» поделилась кадрами с новой «семейной фотосессии»

Российская актриса Дарья Мельникова выложила в сеть довольно противоречивый снимок, на котором сын целится в нее игрушечным пистолетом. Об этом пишет «Газета.ру»

Селфи в зеркале Мельникова назвала «семейной фотосессией». На снимке отчетливо видно, как один из ее сыновей направил в сторону матери дуло игрушечного огнестрельного оружия. Актриса попыталась отшутиться короткой надписью, но этот случай все равно оставил неоднозначную реакцию.

Несмотря на развод с бывшим мужем, оба их ребенка живут с Дарьей Мельниковой в квартире, которую она взяла в ипотеку. Экс-супруг покинул Россию сразу же после начала спецоперации, а актриса решила остаться на родине. Его нелесные заявления в сторону РФ Дарья Мельникова никак не комментировала.