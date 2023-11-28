Женщин Каширы поздравили с днем матери

Представление для них прошло в местном краеведческом музее.

Здесь собрались те, кто своим ежедневным трудом помогает детям найти свой путь, идти по нему и не сворачивать, те, кто заботится, любит без обиняков, всегда поймет – мамы. Ведущая мероприятия рассказала гостям об истории появления праздника в России, о его символах – плюшевом мишке и незабудке, о других интересных фактах, поздравила всех мам.

Для самых близких и самых любимых в этот день звучали песни в исполнении студии «Новые голоса» Культурно-досугового центра «Родина» и ансамбля «Журавушка», а также стихи и интермедии.