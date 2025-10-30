Женщин, скрывающих отцовство ради льгот для матерей-одиночек, предложили штрафовать
Фото: [Фото: istockphoto.com/Semen Salivanchuk]
Журналист и блогер Анастасия Кашеварова обратила внимание на случаи, когда матери намеренно не указывают отцов в свидетельствах о рождении, чтобы получать государственные льготы для матерей-одиночек. Об этом сообщает Life.
По ее словам, с началом специальной военной операции некоторые женщины позже подают иски о признании отцовства. Блогер отмечает, что такие действия лишают ребенка права на отца и положенного правового статуса.
Анастасия Кашеварова предложила штрафовать женщин за «ложное единоличное родительство». Она также считает, что выплаты при установлении отцовства бойца СВО должны идти напрямую ребенку, а мужчины должны иметь право самостоятельно вносить себя в свидетельство о рождении.
