Женщин, скрывающих отцовство ради льгот для матерей-одиночек, предложили штрафовать

Журналист и блогер Анастасия Кашеварова обратила внимание на случаи, когда матери намеренно не указывают отцов в свидетельствах о рождении, чтобы получать государственные льготы для матерей-одиночек. Об этом сообщает Life .

По ее словам, с началом специальной военной операции некоторые женщины позже подают иски о признании отцовства. Блогер отмечает, что такие действия лишают ребенка права на отца и положенного правового статуса.

Анастасия Кашеварова предложила штрафовать женщин за «ложное единоличное родительство». Она также считает, что выплаты при установлении отцовства бойца СВО должны идти напрямую ребенку, а мужчины должны иметь право самостоятельно вносить себя в свидетельство о рождении.

Ранее сообщалось, что в России система штрафов не сработает, как в Швейцарии.