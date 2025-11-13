Женщина 18 лет не могла открыть рот: загадочная болезнь застала врасплох британку

Жительница Великобритании 18 лет страдала от боли в челюсти и головных приступов, не зная настоящей причины болезни. Как сообщает Daily Mail, 47-летняя Наоми Смит потеряла способность нормально открывать рот из-за редкой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, передает Лента.ру .

По словам женщины, первые симптомы появились почти два десятилетия назад. Она испытывала постоянные боли, мигрени, тошноту и сильное головокружение. Со временем рот перестал открываться более чем на 1,4 сантиметра, и ей пришлось перейти на жидкое питание.

Пациентка вспоминает, что врачи подозревали у нее разные заболевания — от фибромиалгии до артроза и проблем с желудком, однако ни одно из них не подтвердилось. Смит сильно похудела, а состояние ухудшалось с каждым годом.

Окончательный диагноз был поставлен только в этом году — после детального обследования врачи выяснили, что у женщины развилась дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Теперь пациентке предстоит операция по его замене, которая, по прогнозам специалистов, должна вернуть ей возможность нормально говорить и питаться.

