Женщина чудом избежала наезда от курьера маркетплейса в Реутове

В Реутове на улице Строителей водитель «Газели», курьер «Озона», сперва не уступил дорогу женщине, а после ее замечания развернулся и, по словам пострадавшей, с криком «Сейчас тебя задавлю!» направил на нее автомобиль. Пешеход успела отскочить, избежав наезда.

Юрист Гульназ Измайлова в комментарии REGIONS пояснила, что действия водителя могут квалифицироваться по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») или 119 («Угроза убийством») УК РФ.

«Статьи 30 и 105 будут применены, если подтвердится прямое намерение убить женщину, а автомобиль признают орудием преступления. Согласно статье 119 ответственность наступает, если пострадавшая имела веские причины опасаться за собственную безопасность», — отметила эксперт.

Она также дала рекомендации, как действовать в подобных ситуациях:

- Зафиксируйте происшествие на видео, убедившись, что в кадре номер, марка авто, лицо водителя и его маневры.

- Немедленно обеспечьте свою безопасность: отойдите с траектории движения, используйте препятствие (столб, ограждение) как укрытие.

- Не вступайте в конфликт — ответная агрессия может усугубить ситуацию.

- Привлеките свидетелей и возьмите их контакты.

- Вызовите полицию (102 или 112) при прямой угрозе жизни. Если угрозы не было, но водитель нарушил ПДД, подайте жалобу через сайт ГИБДД.

«Угроза наездом — это потенциальное уголовное преступление, а не просто нарушение ПДД, поэтому фиксация доказательств крайне важна», — резюмировала Измайлова.

