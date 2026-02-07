Женщина чудом избежала наезда от курьера маркетплейса в Реутове
Фото: [istockphoto.com/Canetti]
В Реутове на улице Строителей водитель «Газели», курьер «Озона», сперва не уступил дорогу женщине, а после ее замечания развернулся и, по словам пострадавшей, с криком «Сейчас тебя задавлю!» направил на нее автомобиль. Пешеход успела отскочить, избежав наезда.
Юрист Гульназ Измайлова в комментарии REGIONS пояснила, что действия водителя могут квалифицироваться по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») или 119 («Угроза убийством») УК РФ.
«Статьи 30 и 105 будут применены, если подтвердится прямое намерение убить женщину, а автомобиль признают орудием преступления. Согласно статье 119 ответственность наступает, если пострадавшая имела веские причины опасаться за собственную безопасность», — отметила эксперт.
Она также дала рекомендации, как действовать в подобных ситуациях:
- Зафиксируйте происшествие на видео, убедившись, что в кадре номер, марка авто, лицо водителя и его маневры.
- Немедленно обеспечьте свою безопасность: отойдите с траектории движения, используйте препятствие (столб, ограждение) как укрытие.
- Не вступайте в конфликт — ответная агрессия может усугубить ситуацию.
- Привлеките свидетелей и возьмите их контакты.
- Вызовите полицию (102 или 112) при прямой угрозе жизни. Если угрозы не было, но водитель нарушил ПДД, подайте жалобу через сайт ГИБДД.
«Угроза наездом — это потенциальное уголовное преступление, а не просто нарушение ПДД, поэтому фиксация доказательств крайне важна», — резюмировала Измайлова.
