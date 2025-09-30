Женщина дала совет всем, кто хочет прожить долгую жизнь

Жительница Соединенных Штатов, отметившая свой 105-й день рождения, раскрыла неожиданный подход к долгой жизни. Свой юбилей она встретила в медицинском учреждении, но с неизменным чувством юмора и любимыми блюдами. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на FOX 32 Chicago.

Айда Аллен, всю жизнь прожившая в Чикаго, считает, что секрет долголетия не требует сложных формул. По ее словам, «нужно просто жить». Свой знаменательный юбилей она провела в больничной палате, где персонал организовал для нее праздничный обед. В меню вошли классический бургер, хрустящий картофель фри и порция мороженого.

Несмотря на пребывание в лечебном учреждении, женщина сохраняет бодрость духа и строит планы. Она мечтает о скорой выписке, чтобы устроить большое семейное торжество с детьми, внуками и даже праправнуками. Медики отмечают удивительную ясность ума и оптимизм своей пациентки. Айда остается поклонницей творчества Эллы Фицджеральд и вспоминает путешествия к тихоокеанскому побережью.

