Женщина годами скрывала труп матери во дворе и получала деньги

Женщина несколько лет скрывала смерть своей матери. Она пошла на этот шаг, чтобы продолжать незаконно получать пенсионные выплаты усопшей. Об этом сообщает Greek City Times.

В Греции раскрыто уголовное дело против 62-летней женщины, которая более трех лет скрывала смерть собственной матери, чтобы продолжать получать ее пенсионные выплаты. Как установили следственные органы, пожилая женщина скончалась еще в 2023 году по естественным причинам, однако ее дочь приняла решение не сообщать о случившемся властям.

Вместо организации похорон она тайно закопала тело матери в конюшне, расположенной во дворе дома. Чтобы ввести в заблуждение социальные службы, пенсионерка продолжала лгать соседям, которые начали задавать вопросы о долгом отсутствии матери. Сначала она утверждала, что та плохо себя чувствует или отдыхает, а позже заявила о ее переезде в дом престарелых.

Подозрения жителей деревни оказались настолько сильными, что они анонимно обратились к социальным работникам с просьбой проверить условия жизни пропавшей. Во время первого визита дочь смогла отсрочить проверку, сообщив, что мать временно уехала и вернется на следующий день. Когда проверяющие пришли снова, женщина представила им другую пожилую даму, выдав ее за свою мать.

Однако тщательная проверка документов и внешности женщины показала несоответствие. Как выяснилось позднее, это была родственница обвиняемой, которая впоследствии рассказала следователям, что согласилась на обман из-за отчаяния своей знакомой. После того как ложь раскрылась, 62-летняя гречанка полностью признала свою вину и показала место захоронения матери во дворе. Тело было эксгумировано для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее спор о музыке обернулся резней в российском городе.