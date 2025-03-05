Женщина из Белгорода приняла своего губернатора за мошенника во время звонка по телефону

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков обзванивал жителей областного центра, чтобы проконтролировать выполнение работ по восстановлению жилого фонда. Одна из его абоненток приняла губернатора за телефонного мошенника. Об этом он сам рассказал в социальной сети «Вконтакте».

После того, как звонок Гладкова поступил одной из женщин, та не стала поддерживать разговор. Губернатор просил ее ответить на вопросы, которые касались восстановления жилых домов.

«Вы не переживайте, вы абсолютно правильно поступили, потому что действительно бдительность по телефону должна быть», — указал он.

Гладков тут же пояснил, что регулярно проводит подобные опросы по телефону. Ему важно держать на личном контроле ремонт, который проводится по итогам атак ВСУ на регион.

Ранее сообщалось об очередной попытке ракетного удара по Белгороду с применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили две ракеты в небе над городом.