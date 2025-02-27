ВСУ атаковали Белгород из американских HIMARS

Согласно информации, распространенной телеграм-каналом SHOT, российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили две ракеты в небе над городом. В настоящий момент сведения о возможных пострадавших или разрушениях на земле отсутствуют.

Нынешняя атака стала продолжением серии обстрелов приграничных территорий России. Напомним, что всего два дня назад, 25 февраля, российские силы ПВО нейтрализовали масштабную ракетную атаку, сбив около 20 ракет над Белгородом. Тогда украинская сторона применила разнообразное вооружение — помимо американских РСЗО HIMARS были использованы чешские системы Vampire и украинские комплексы «Ольха».

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная артиллерийская ракетная система американского производства, поставляемая Украине западными союзниками в рамках военной помощи. Система отличается высокой точностью и дальностью поражения целей, что делает ее особенно опасным оружием при использовании против гражданских объектов инфраструктуры.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Никольский в Курской области.