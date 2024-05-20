Женщина из Назарова отвергла обвинения в избиении школьницы из-за вейпа

Жительница красноярского города в беседе с «Газетой.ру» рассказала, что впервые слышит об обвинениях в избиении школьницы из-за кражи электронной сигареты. Она подтвердила связь «жертвы» с дочерью, но отрицает, что поднимала на нее руку.

По словам собеседницы, девочки устроили ночевку в доме, а позже женщина не нашла дома свой вейп. Она отругала одну из них, но не прикасалась к ней и пальцем. Сибирячка уточнила, что синяки 12-летняя получила после скандала с ее дочерью.

Девочка не первый раз ворует из дома семьи. По словам женщины, первый раз после такой ночевки не нашли велосипед, потом телефон. Вейп стал последней каплей. Сама юная воровка все отрицает и даже переходит на оскорбления.

«Я забрала у нее из рук электронную сигарету, накричала на нее, сказала, что, если я услышу, что она опять оскорбляет моего ребенка, напишу в полицию заявление. Моя дочь опять начала ее бить, я их разняла сама», — рассказала мама девочки.

После истории женщина стала получать угрозы, предположительно родственников подруги дочери. Она полагает, что ее оклеветали. При этом бабушка, воспитывающая 12-летнюю, не имеет претензий. Откуда на лице ребенка два синяка никто не знает. Женщина, которую обвинили в избиении, намерена разбираться через ПДН и полицию.