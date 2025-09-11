Женщина из Оренбурга показала зараженные конфеты с личинками

В телеграм-канале «Оренбург Инцидент» появилась видеозапись, предоставленная жительницей Оренбурга, на которой запечатлены конфеты, приобретенные в магазине «Пятерочка», с обнаруженными в них червями.

На видео отчетливо видна личинка возле конфеты, которую женщина приобрела около недели назад. По словам россиянки, она уже успела съесть несколько конфет из той же покупки. Она не исключает, что могла проглотить личинок, если и другие конфеты оказались зараженными.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор после жалобы россиян проверит информацию о личинках в конфетах.