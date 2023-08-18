Женщина из Подмосковья весом 157 кг не замечала беременность 7 месяцев

Жительница Подмосковья, весившая почти 160 килограммов, на протяжении семи месяцев не замечала, что беременна. О необычном случае рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Жительница в возрасте 32 лет обратилась в женскую консультацию с жалобами на набор веса, перепады настроения, сложности при ходьбе. Врачи провели обследование, в ходе которого выяснилось, что женщина беременна. Срок составлял 29 недель.

Для наблюдения и родов пациентку направили в перинатальный центр Наро-Фоминска. На тот момент вес пациентки составлял 157 килограммов. Помимо этого, женщина страдала от диабета второго типа.

На 36-й неделе беременности специалисты центра провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а на 37-й неделе женщине сделали кесарево сечение. Операция прошла успешно, под локальной анестезией. В результате родилась девочка весом 3400 граммов и ростом 54 сантиметра. Ребенок абсолютно здоров. Вместе с мамой его уже выписали.