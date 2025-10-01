Женщина из Средней Азии получила четыре года в России за мошенничество с жильем
В подмосковных Мытищах вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве с жилищным сертификатом, сообщила газета «Московской комсомолец».
По словам адвоката Тахмины Самадовой, которая ранее проживала в Таджикистане, суд постановил отправить ее на четыре года в колонию.
Ее признали виновной в незаконном получении государственной субсидии на приобретение жилья стоимостью 24 млн руб. Приговор отсрочили из-за рождения ребенка.
Следствие установило, что осужденная преднамеренно скрыла реальные доходы своей семьи и незаконно получила статус малоимущей для участия в программе обеспечения жильем.
При этом женщина регулярно получала значительные денежные переводы и пользовалась дорогостоящими мобильными устройствами.
