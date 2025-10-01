Женщина из Средней Азии получила четыре года в России за мошенничество с жильем

В подмосковных Мытищах вынесли обвинительный приговор по делу о мошенничестве с жилищным сертификатом, сообщила газета «Московской комсомолец».

По словам адвоката Тахмины Самадовой, которая ранее проживала в Таджикистане, суд постановил отправить ее на четыре года в колонию.

Ее признали виновной в незаконном получении государственной субсидии на приобретение жилья стоимостью 24 млн руб. Приговор отсрочили из-за рождения ребенка.

Следствие установило, что осужденная преднамеренно скрыла реальные доходы своей семьи и незаконно получила статус малоимущей для участия в программе обеспечения жильем.

При этом женщина регулярно получала значительные денежные переводы и пользовалась дорогостоящими мобильными устройствами.

Ранее сообщалось, что в Муроме вынесли обвинительный приговор участнице преступного сговора, похитившей у государства более 75 млн рублей.