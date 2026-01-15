Женщина с Украины получила гражданство РФ в Саратове после отправки сыновей на спецоперацию

В Саратове гражданка Украины стала обладательницей российского паспорта. Как сообщили в региональном УМВД, причиной для обращения в миграционные органы стала служба ее сыновей в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По словам женщины, после смерти мужа в 2024 году она перестала чувствовать себя в безопасности на Украине. Она рассказала, что окружающие знали о службе ее детей в Вооруженных силах России, из-за чего на нее постоянно обращали недоброжелательные взгляды и атмосфера стала невыносимой.

Пенсионерка подала заявление в миграционное подразделение о приобретении российского гражданства. После проверки и подготовки всех необходимых документов ей торжественно вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Этот случай в регионе рассматривают как пример оказания поддержки семьям военнослужащих.