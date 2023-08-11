Женщина из ВСУ рассказала о домогательствах со стороны офицеров

Обвинения в домогательствах и угрозах в отношении женщин-военнослужащих в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) были высказаны сержантом Надеждой Гарань в интервью для издания The Guardian.

Согласно её рассказу, подразделениями высшего командования ВСУ давили на женщин-сослуживцев, вынуждая их вступать в интимные отношения. В случае отказа, им угрожали отправить на фронт их мужей, а также возможными последствиями для их дальнейшей карьеры и жизни.

Гарань рассказала, что женщинам запрещали раскрывать информацию о происходящем, и им угрожали даже психиатрической госпитализацией в случае попытки обнародовать домогательства и угрозы. Эта ситуация заставила её просить о переводе в другое подразделение после того, как ей было приказано «заткнуться», когда она попыталась привлечь внимание к этим преступным действиям.

Украинские власти уже заявили о том, что данный инцидент получит расследование и будет проведена проверка.