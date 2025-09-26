Женщина научилась вскакивать по утрам за 3 секунды

Женщина отказалась от привычки начинать день с энергетика, заменив его одним психологическим приемом. Об этом заявил The Guardian, приведя слова собеседницы.

Британка Анандита Абрахам нашла способ отказаться от утренних энергетиков с помощью психологического приема. Ранее она не могла проснуться без нескольких глотков бодрящего напитка, который держала рядом с кроватью. Метод 3-2-1 предполагает мгновенный подъем после короткого обратного отсчета, произнесенного вслух сразу после пробуждения. По словам девушки, ключевое условие — быстрый темп и немедленное действие на счет «один».

Абрахам признается, что иногда испытывает искушение остаться в постели, но мысль о потере контроля над собой заставляет ее соблюдать правило. Она отмечает, что этот способ помог не только наладить утренний ритуал, но и почувствовать управление собственной жизнью.

