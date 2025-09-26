Женщина обманула фанатов группы, и те остались без шоу

Десятки зрителей не смогли попасть на мероприятие, а в отношении женщины возбуждается уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее слова приводит «Лента.ру» .

В Туле правоохранительные органы задержали кассира, подозреваемую в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной музыкальной группы. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, женщина реализовывала фальшивые билеты, не внося их в официальную базу и не переводя деньги организаторам мероприятия.

В результате действий злоумышленницы десятки зрителей не смогли попасть на выступление, поскольку их билеты оказались недействительными. Все полученные от обманутых поклонников средства кассир присвоила. В настоящее время следователи возбуждают уголовное дело по статье о мошенничестве и устанавливают точный размер причиненного ущерба.

