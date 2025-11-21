Женщина отказалась пускать брата мужа в туалет из-за его ужасной привычки

На интернет-форуме Reddit разгорелась дискуссия вокруг семейного конфликта, связанного с вопросами гигиены. Пользовательница под ником Remarkable_Push2133 пожаловалась на поведение брата своего мужа, который регулярно оставляет после себя беспорядок в туалете.

По словам женщины, после визитов родственника в туалете остаются моча и фекалии, при чем не в унитазе, а рядом с ним. Автор поста заявила, что устала постоянно убирать за мужчиной и чувствует себя его домработницей.

Очередной инцидент произошел, когда брат супруга неожиданно пришел в гости и заявил о срочной необходимости воспользоваться туалетом. Женщина, не желая вновь сталкиваться с последствиями его неряшливости, солгала, что унитаз сломан. В результате родственник ушел и справил нужду в кустах.

Когда муж вернулся домой и узнал об инциденте, то пришел в ярость. Мужчина накричал на жену, обвинив ее в подлости и отсутствии гостеприимства.

Муж считает, что убирать за братом — это нормально, однако женщина настаивает, что ее дом не должен быть местом для таких гостей, и она не нанималась в уборщицы.

