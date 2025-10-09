Женщина отпраздновала 105-летие на работе

Итальянка отметила 105-летие на рабочем месте, продолжая руководить семейной обувной фабрикой. Летиция Галли возглавила бизнес в 1939 году и до сих пор остается его активным участником. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на Sputnik Mundo.

Видеопоздравление с юбилеем стало популярным в соцсетях. Женщина принимала поздравления в окружении коллег на предприятии, основанном ее отцом еще в 1926 году. Галли взяла на себя управление компанией в 19 лет, сумев сохранить бизнес в военное время.

Хотя в 2005 году руководство перешло к третьему поколению семьи, Летиция продолжает работать. Она утверждает, что работа помогает ей чувствовать себя нужной и поддерживать социальные связи. Геронтологи подтверждают: социальная активность и профессиональная востребованность снижают риски депрессии, тревожности и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей.

