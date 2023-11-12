Женщина отстояла 59 часов непрерывно в очереди, чтобы показать дочери балет «Щелкунчик»
Фото: [соцсети]
Приехавшая в Москву жительница Красноярска Елена стала одной из первых купивших заветный билет на балет «Щелкунчик». В интервью телеканалу «Звезда» она призналась, что отстояла в очереди непрерывно 59 часов ради того, чтобы удивить свою дочь на ее 16-летие.
Ранее сообщалось, что перекупщики начали продавать места в очереди за 100 тысяч рублей.
«Два билета. На себя и на дочь. Моей дочери 16 лет исполняется в январе, мне захотелось сделать ей такой подарок. Ну и после этого мы идем на Красную площадь отмечать Новый год, это же вообще красота!» - призналась журналистам Елена.
Как накануне рассказал заместителя председателя Комитета нижней палаты парламента по информационной политике Антон Горелкин, ажиотаж по поводу продажи билетов на балет «Щелкунчик» напоминает ему возвращение центра столицы в 90-е годы прошлого века.