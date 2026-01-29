Женщина перестала общаться с родителями по неожиданной причине
Женщина заблокировала родителей из-за завещания бабушки и отношения матери
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Пользовательница социальной платформы Reddit под ником приняла радикальное решение — полностью заблокировала обоих родителей во всех социальных сетях и мессенджерах. Причиной такого шага стало завещание ее покойной бабушки и шокирующие детали, которые вскрылись после его оглашения.
Оказалось, что мать женщины убедила бабушку оставить в наследство заграничную квартиру ей и ее дяде, в то время как более дорогой дом достался брату рассказчицы. Позже дядя рассказал племяннице о настоящем отношении к ней матери, которая за ее спиной рассказывала унизительные истории из прошлого девушки.
Женщина, которая и не подозревала о таких чувствах со стороны матери, была глубоко расстроена и удивлена. Она написала отцу сообщение о причинах разрыва и заблокировала обоих родителей.
Что касается самого наследства, то женщина не видит в нем ценности и планирует бесплатно передать свою долю в зарубежной квартире дяде, отметив, что эта недвижимость «практически ничего не стоит».
Ранее внучка Чарли Чаплина призналась в желании отказаться от знаменитой фамилии.