Женщина перестала общаться с родителями по неожиданной причине

Пользовательница социальной платформы Reddit под ником приняла радикальное решение — полностью заблокировала обоих родителей во всех социальных сетях и мессенджерах. Причиной такого шага стало завещание ее покойной бабушки и шокирующие детали, которые вскрылись после его оглашения.

Оказалось, что мать женщины убедила бабушку оставить в наследство заграничную квартиру ей и ее дяде, в то время как более дорогой дом достался брату рассказчицы. Позже дядя рассказал племяннице о настоящем отношении к ней матери, которая за ее спиной рассказывала унизительные истории из прошлого девушки.

Женщина, которая и не подозревала о таких чувствах со стороны матери, была глубоко расстроена и удивлена. Она написала отцу сообщение о причинах разрыва и заблокировала обоих родителей.

Что касается самого наследства, то женщина не видит в нем ценности и планирует бесплатно передать свою долю в зарубежной квартире дяде, отметив, что эта недвижимость «практически ничего не стоит».

