Женщина почти проигнорировала звонок, который сделал ее миллионершей

Жительница США едва не упустила огромный выигрыш из-за подозрений в мошенничестве. Пенсионерка проигнорировала несколько звонков от организаторов лотереи, опасаясь обмана, но в итоге решилась ответить и не пожалела. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на UPI.

65-летняя Валери Уильямс из Мичигана приобрела несколько лотерейных билетов, но ни один из них не оказался выигрышным. Однако женщина не догадывалась, что, отсканировав их в специальном приложении, она автоматически стала участницей дополнительного розыгрыша.

Когда на ее телефон начали поступать звонки с идентификатором «Мичиганская лотерея», она долго не решалась снять трубку. Валери призналась, что была абсолютно уверена — это действуют аферисты.

В конце концов любопытство победило осторожность. На другом конце провода ей объяснили, что она приглашена на церемонию, где разыгрываются утешительные призы. В офисе лотерейной компании Уильямс предложили раскрутить колесо фортуны. После нескольких оборотов стрелка указала на сектор с главным призом в размере $1 млн, что эквивалентно 81 млн руб.

Новоявленная миллионерша пока не строит конкретных планов на внезапно свалившееся на нее богатство. Она сообщила, что не собирается сразу же тратить все деньги, а хочет сначала спокойно обдумать свое будущее.

