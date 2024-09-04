Женщина попала под статью за продажу краснокнижной рыбы в мессенджере

Правоохранительные органы поймали ее за попыткой сбыть товар. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на источник в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы по статье 258.1 УК РФ («Незаконные хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов»). Она подозревается в незаконной торговле особо ценными водными биологическими ресурсами.

Согласно материалам дела, женщина размещала в мессенджерах объявления о продаже Сибирского осетра – рыбы, занесенной в Красную книгу. На эти объявления откликнулись сотрудники полиции, которые задержали подозреваемую.

При обыске у нее дома были обнаружены еще несколько особей краснокнижной рыбы, подготовленные к продаже. Как выяснилось, фигурантке уже удалось сбыть минимум трех Сибирских осетров. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.

Сибирский осетр занесен в Красную книгу не просто так. На данный момент он находится на грани исчезновения. Причиной этому – человеческая деятельность (выброс вредных веществ, перекрытие вод и не только).

Размер сибирского осетра в некоторых случаях превышает 2 метра. Его вес может достигать 200 кг. Обитает он в пресной воде и живет не больше 70 лет.

Ранее в Россельхознадзоре допустили возможность экспорта рыбы и рыбной продукции на территорию Мексики.