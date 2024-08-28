Россия будет экспортировать рыбу в Мексику

Россия сможет экспортировать рыбу и рыбную продукцию на территорию Мексики. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Как отмечают сотрудники ведомства, они смогли добиться возможности экспорта, а поставки можно будет осуществлять в случае наличия ветеринарного сертификата № 5i (на рыбу, ракообразных, моллюсков, водных животных, других объектов промысла и продуктов их переработки). Организации, которые изъявят желание отправлять свою продукцию в данную страну, обязаны пройти утвержденное законодательством обследование и находиться в реестре экспортеров ИС «Цербер» по Мексике.

Ранее сообщалось о том, что с начала уборочной кампании в Нижегородской области удалось собрать миллион тонн зерна.