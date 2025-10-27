Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и потеряла семью
Муж подал на развод с женой через адвоката из-за ее нелепой мести
Женщина решила отомстить собственному мужу за пресную и невыразительную супружескую жизнь, но лишилась семьи. Об этом со ссылкой на историю с портала Reddit сообщила «Лента.ру».
Отмечается, что женщина решила возобновить встречи со своим бывшим молодым человеком, который внезапно написал ей о том, что скучает.
Рассказав мужу об общении с экс-бойфрендом, она не рассчитывала получить реакцию безразличия. Напротив, женщина думала, что мужчина разозлится и начнет ревновать.
«Мы были женаты четыре года, но тут все стало на свои места. Он постоянно задерживался на работе. Мы почти не разговаривали. Я чувствовала себя невидимой», — рассказала автор истории.
Истинная причина такого равнодушия со стороны мужа раскрылась позже, когда женщина случайно увидела его вместе со своей лучшей подругой. Оказалось, что супруг сам состоял в тайных отношениях.
Осознав ситуацию, женщина почувствовала себя в роли нелепой злодейки. Столкнувшись с непониманием и осуждением со стороны родственников, она оказалась в полной изоляции.
Вскоре муж и вовсе через своего адвоката направил ей официальные документы с требованием о разводе.
