Женщина попыталась отомстить мужу за скучный брак и потеряла семью

Женщина решила отомстить собственному мужу за пресную и невыразительную супружескую жизнь, но лишилась семьи. Об этом со ссылкой на историю с портала Reddit сообщила «Лента.ру».

Отмечается, что женщина решила возобновить встречи со своим бывшим молодым человеком, который внезапно написал ей о том, что скучает.

Рассказав мужу об общении с экс-бойфрендом, она не рассчитывала получить реакцию безразличия. Напротив, женщина думала, что мужчина разозлится и начнет ревновать.

«Мы были женаты четыре года, но тут все стало на свои места. Он постоянно задерживался на работе. Мы почти не разговаривали. Я чувствовала себя невидимой», — рассказала автор истории.

Истинная причина такого равнодушия со стороны мужа раскрылась позже, когда женщина случайно увидела его вместе со своей лучшей подругой. Оказалось, что супруг сам состоял в тайных отношениях.

Осознав ситуацию, женщина почувствовала себя в роли нелепой злодейки. Столкнувшись с непониманием и осуждением со стороны родственников, она оказалась в полной изоляции.

Вскоре муж и вовсе через своего адвоката направил ей официальные документы с требованием о разводе.

