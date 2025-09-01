Женщина приняла у себя роды в туалете трейлера посреди пустыни

На фестивале Burning Man в США женщина, не подозревавшая о беременности, неожиданно для себя родила дочь в трейлере. Об этом также сообщает NBC News.

В среду, 27 августа, Кейла Томпсон проснулась с сильной болью в животе. В этот момент она находилась в трейлере с мужем в пустыне Невада и вскоре поняла, что начинает рожать. В итоге на свет появилась здоровая девочка весом 1,6 килограмма — прямо в туалете.

Муж Кейлы быстро выбежал на улицу в поисках помощи и вскоре нашел акушерку, педиатра и гинеколога среди участников фестиваля, которые пришли на помощь. Их отвезли в медицинский центр фестиваля, а позже в больницу в Рино. Так как мест в вертолете не хватало, девочку доставили на грузовом самолете, а Кейлу повезли на машине.

Она рассказала, что и не планировала беременность. Более того, Кейла даже не подозревала о ней, поскольку у нее не было никаких симптомов. Она отметила, что врачи в больнице были удивлены и говорили в один голос, что она «совсем не выглядит беременной».

