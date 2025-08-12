Женщина рассказала о последствиях съеденного куриного крыла с самым острым соусом

Острая пища — это всегда риск, но одна из пользователей портала Reddit решила пойти на крайние меры и попробовала куриное крылышко, которое запомнится ей на всю жизнь.

Женщина под ником Squoggs поделилась историей своего гастрономического эксперимента, который закончился настоящими мучениями.

Вместе с мужем они давно хотели испытать себя и заказали в местном ресторане куриные крылышки с соусом невероятной остроты. Заведение не указывало точный уровень жгучести по шкале Сковилла, но потребовало от гостей подписать отказ от претензий.

«Мне всегда хотелось испытать на себе действие перца Ghost Pepper или Reaper. Неподалеку от нас есть потрясающее заведение, где подают куриные крылышки и устраивают различные челленджи с острыми специями», — написала женщина.

Когда желанное блюдо оказалось на столе, женщина начала пробовать мясо c соусом. Она рассказала, что он был отвратительным на вкус — землистым и горьким, а через несколько секунд у нее во рту вообще начался настоящий ад.

По ее словам, ощущение жжения распространилось не только на язык, но и на пищевод. Пара пыталась спастись молоком и мороженым, но облегчение было временным.

Позже, как признался повар, готовивший крылышки, острота соуса достигала 7 млн единиц по шкале Сковилла — это в несколько раз жгучее, чем самый острый перец в мире.

Дома мучения мужчины и женщины продолжились. Чтобы справиться с адскими ощущениями, они принимали холодный душ и лежали на полу. Вскоре у рассказчицы началась рвота, но она решила не вызывать скорую, надеясь, что организм справится сам.

