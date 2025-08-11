Трагедия на Канарах: турист погиб от недожаренной курицы в отеле

Британский турист погиб от отравления после употребления недожаренной курицы в четырехзвездочном отеле на Канарских островах. Медики четыре недели боролись за его жизнь, но спасти 70-летнего мужчину не удалось. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

Трагический инцидент произошел с британским пенсионером Лесли Грином, который отмечал юбилей на острове Фуэртевентура. По словам его супруги Джули, в течение всего отдыха семья питалась исключительно в ресторане отеля с системой «все включено».

Роковым стал ужин, во время которого супруги заметили, что курица в порции пасты карбонара была недостаточно прожарена. Вскоре после этого Лесли почувствовал себя плохо и был госпитализирован с острым отравлением. Медики диагностировали тяжелую форму сальмонеллеза, с осложнениями которой организм пожилого мужчины не смог справиться.

Родственники погибшего утверждают, что наблюдали многочисленные нарушения санитарных норм в отеле: сотрудники не мыли руки, а свежеприготовленные блюда смешивали с теми, что уже долгое время стояли на раздаче. Расследование подтвердило, что причиной смерти действительно стало пищевое отравление.

