Не смогла сесть на лошадь — села на диету: как британка попрощалась с лишним весом

Женщина добилась впечатляющей трансформации благодаря системе подсчета калорий и регулярным тренировкам после того, как ее не допустили к верховой езде из-за избыточного веса. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на Need To Know.

Британка Клэр Хант смогла снизить вес со 114 до 75 килограммов после случая, когда ее не допустили к верховой езде из-за избыточной массы тела. Переломный момент наступил в 2020 году. Тогда 51-летняя жительница Норфолка осознала необходимость изменения образа жизни.

Первоначальный переход на вегетарианское питание не дал результатов, пока женщина не начала систематически считать калории и заниматься в спортзале. Регулярные тренировки и контроль питания позволили ей за полтора года достичь рекордного для нее веса.

Помимо физических изменений, Хант отмечает значительное улучшение психологического состояния. Она восстановила социальные связи, обрела уверенность в себе и теперь активно поддерживает новый образ жизни, сочетая пятиразовые тренировки в неделю с ежедневными пробежками.

Ранее препараты для похудения убили более 80 граждан Великобритании.