Женщина сгорела заживо после неосторожной шутки на улице

В Нигерии толпа жестоко расправилась с женщиной, обвинив ее в богохульстве после неосторожного ответа на улице. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Касуван-Гарба. Уличная торговка по имени Амае, по словам очевидцев, неосторожно ответила на шутливое предложение выйти замуж. Окружающие сочли ее ответ оскорбительным для пророка Мухаммеда и напали на женщину. Один из мужчин поджег Амае, и она сгорела заживо.

Подобные случаи самосуда нередки в северной Нигерии. Верховный суд страны требует доказательств, но это не останавливает самосуд. Полиция прибыла на место происшествия слишком поздно, когда Амае уже погибла. Сейчас ведется расследование для поиска и ареста виновных в расправе.

