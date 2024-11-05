Женщина сгорела заживо в своей квартире в центре Москвы

Вечером в понедельник, 4 ноября, в квартире многоэтажного дома на Киевской улице произошел сильный пожар. О ЧП в своем аккаунте в соцсетях проинформировал главк столичной прокуратуры.

Сообщается, что пожаротушение длилось несколько часов. После локализации возгорания в квартире было найдено тело 66-летней женщины.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время эксперты устанавливают все причины возгорания. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее мы писали, что МЧС назвало фейком сообщения о пожаре на Рязанском НПЗ, предприятие работает штатно.